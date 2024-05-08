الامارات | الهلال على موعد مع التتويج التاسع عشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يملك الهلال فرصة استعادة لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم وتعزيز رقمه القياسي، عندما يستضيف الحزم متذيّل الترتيب السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض في المرحلة الحادية والثلاثين. ويحتاج الهلال إلى نقطة واحدة في المباريات الأربع المتبقية على نهاية الموسم للظفر باللقب التاسع عشر في تاريخه والرابع في المواسم الخمسة الأخيرة، كونه يتصدر الترتيب برصيد 86 نقطة، بفارق 12 عن مطارده المباشر النصر المرشّح أيضاً إلى الفوز على مضيفه الأخدود الخامس عشر الخميس في افتتاح المرحلة.

ويغرّد الهلال الذي بإمكانه التتويج قبل استضافة الحزم في حال تعثر النصر أمام الاخدود، خارج السرب في الدوري هذا الموسم فهو لم يذق طعم الخسارة حتى الآن برصيد 28 فوزا بينها 23 متتالياً مقابل تعادلين. يملك أقوى خط هجوم برصيد 91 هدفاً، بينها 24 للصربي ألكسندر ميتروفيتش، ثاني لائحة الهدافين بفارق ثمانية خلف مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط.