جماهير الأخدود تفاجئ رونالدو قبل مباراة النصر

فاجئت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

ويلتقي النصر بنظيره الأخدود، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الخميس الموافق التاسع من شهر مايو الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وقامت جماهير الأخدود بالترحيب بالأسطورة البرتغالي من خلال رفع لافتة في أحد شوارع نجران معقل النادي، حيث كتبت: “أرحب يالعالمي في نجران”.

النصر سوف يحل ضيفًا على نظيره الأخدود، على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة نجران، في بطولة دوري روشن السعودي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 74 نقطة.