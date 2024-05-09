الامارات | ريال مدريد يبهر العالم ويصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول فريق ريال مدريد تأخره أمام بايرن ميونخ إلى فوز في 4 دقائق فقط ليصعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 وبمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3، ليضرب موعداً مع فريق بورسيا دورتموند في المباراة النهائية بملعب ويمبلي

وحل بايرن ميونخ ضيفًا على ريال مدريد بملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن البديل ألفونسو ديفيز من إحراز هدف التقدم لبايرن ميونخ من تسديدة رائعة في الدقيقة 68.

في الدقيقة 81 شارك الثنائي خوسيلو وإبراهيم دياز بدلاً من فالفيردي ورودريجو في صفوف ريال مدريد، وفي الدقيقة

88 أدرك البديل خوسيلوالتعادل لريال مدريد بعد خطأ من نوير، لتصبح النتيجة هدف لمثله.

احتسب حكم اللقاء 9 دقائق وقت بدلاً من الضائع، ونجح ريال مدريد في التقدم بهدف ثان عن طريق خوسيلو وتمت العودة للفار للشك في وجود تسلل لكنه احتسب بالنهاية.

لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني.