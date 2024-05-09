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شاهد.. أحمد عيد: هنفرح جماهير المحلة في الدوري الممتاز وهذه كانت أصعب لحظة

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة، عن صعود فريقه بشكل رسمي إلى الممتاز بشكل رسمي.

وقال أحمد عيد في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "كان توفيق كبير من ربنا أن اتواجد كمدرب لنادي كبير مثل غزل المحلة".

وتابع: "يجب أن نشكر جماهير غزل المحلة ومجلس الإدارة الذين ظلوا داعمين لنا طوال مشوارنا".

وأضاف: "واجهنا العديد من التحديات فقد رحل عن الفريق عدد كبير جدا من اللاعبين ولكن بسبب إصرار اللاعببن وتمسكهم بالحلم تمكنا من تحقيق هذا الإنجاز".

وأتم: "كانت أصعب مباراة لنا هي المباراة الماضية وكان لدينا قلق من عدم الصعود ولكني رأيت الاصرار في عيون اللاعبين وهم كانوا سبب التأهل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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