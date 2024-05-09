موعد مباراة النصر السعودي والأخدود الليلة والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن ملعب استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، مباراة مهمة تجمع بين فريقي النصر السعودي ونظيره الأخدود ضمن منافسات الجولة 31 من عمر الدوري السعودي.

ويخوض فريق النصر مباراته وهو محتلًا المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري برصيد 74 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة.

ولعب النصر 30 مباراة، حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل في اثنتين وخسر 4، سجل لاعبوه 90 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.

أما الأخدود فيقبع في المركز الخامس عشر في سلم ترتيب الدوري السعودي "روشن"، برصيد 28 نقطة، بعد تحقيق 8 انتصارات و4 تعادلات، فيما نال 18 خسارة.

الجدير بالذكر، أن مباراة النصر الليلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة القمة أمام الهلال في الجولة 32 من عمر الدوري.



يذكر أن الجولة 31 قد تشهد حسم اللقب لصالح الهلال، حال تعثر النصر أمام الأخدود، أو تعادل الزعيم نفسه مع الحزم.

موعد مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والأخدود في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة النصر والأخدود اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة النصر والأخدود عبر فضائية SSC1 HD الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.