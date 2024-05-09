الامارات | فيديو مثير للجدل.. "بط" يسبح في حمام السباحة داخل نادي الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل حول فيديو تم تداوله من قبل بعض رواد المنصات لمجموعة من "البط" تسبح في حمام السباحة الموجود داخل نادي الزمالك، وهو ما شهد الكثير من التعليقات والسخرية من الموقف، وقد جاء ذلك بعد أيام قليلة من تداول صور لوجود "عربة كشري" داخل مقر نادي الزمالك في منطقة ميت عقبة بمحافظة الجيزة المصرية.

وعن الموقفين تحدث المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حسن موسى، لوسائل إعلام مصرية نافيا ما تم تداوله بخصوص البط المتواجد داخل نادي الزمالك، بينما أكد مصدر أخر عن واقعة "عربة الكشري" مؤكدا أنها ستكون متاحة أمام الأعضاء يومي الخميس والجمعة فقط من كل أسبوع.



ونفى المدير التنفيذي واقعة ظهور "البط" جملة وتفصيلا، وقال في تصريحات إعلامية "هذا الفيديو مفبرك وهدفه فقط هو الإساءة للقلعة البيضاء، كنت موجودا في مقر النادي وقت انتشار هذا الفيديو، هذا الأمر عار تماما من الصحة".

ومن جانب أخر يستعد نادي الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي مساء الأحد المقبل، في ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024، بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوع واحد فقط من لقاء الذهاب، على استاد القاهرة الدولي، لحسم هوية البطل المتوج بالكأس هذا الموسم.

