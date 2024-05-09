"حالة من القلق".. كولر يلجأ لحيلة جديدة أمام بلدية المحلة خوفا من الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - حالة من القلق تسيطر على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، قبل مواجهة بلدية المحلة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز وبعده نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بلدية المحلة بعد غد السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز، على أن يواجه الترجي التونسي يوم 18 مايو الحالي، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلم موقع الخليج 365، أن هناك حالة من القلق تسيطر، على المدير الفني السويسري قبل مواجهة بلدية المحلة المقبلة، خوفا من تعرض اللاعبين للإصابات قبل المواجهة الهامة أمام الترجي التونسي.

وأوضح المصدر، أن مارسيل كولر، سوف يلجأ لحيلة جديدة، وهي التدوير بشكل كبير في مباراة بلدية المحلة، حيث تقرر أن يستبعد بعض اللاعبين تماما منهم عمرو السولية الذي كان يعاني من الإصابة في العضلة الضامة، وأحمد نبيل كوكا الذي أجرى أشعة رنين للاطمئنان عليه، وسيتم تجهيزه لرحلة تونس.

وأوضح المصدر، أن هناك اتجاه أيضا لإراحة إمام عاشور في المباراة وعدم الدفع به، بينما لم يتم الاستقرار على موقف رامي ربيعة حسب حالته، خاصة وأنه لم يشارك في مران الأمس مع المستبعدين، بعد إصابته في المباراة الماضية أسفل الركبة.

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