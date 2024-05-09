سيدات سلة الأهلي يواجهن هليوبوليس في نصف نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الخميس عندما يواجه نظيره فريق هليوبوليس في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور قبل النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفين التي تقام بنظام Best of 3 .

‏‎ تنطلق المباراة في الرابعة مساء اليوم وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة والتأهل لنهائي البطولة من أجل المنافسة على اللقب.

‏‎طارق خيري المدير الفني للفريق حرص علي عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

سيدات سلة الأهلي يفزن على هليوبوليس في أول لقاءات نصف نهائي دوري السوبر

حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق سيدات هليوبوليس، في أول لقاءات الدور نصف النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفات.

‏‎أقيمت المباراة على صالة برج العرب بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز سيدات سلة الأهلي بنتيجة 89-45.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من الفريق حيث انتهت الفترة الأولى بالتقدم بنتيجة 26-13، وواصلت اللاعبات تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 48-28، وقام طارق خيري المدير الفني بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 72-36، استمرت السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 89-45 لصالح الأهلي.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز في أولى مباريات الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر.

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