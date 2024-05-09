توخيل يكشف سبب استبدال هاري كين أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، سبب استبداله للمهاجم الإنجليزي هاري كين في مواجهة ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك إريك تشوبو موتينج بديلاً لهاري كين في الدقيقة 85 من عمر المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث تعرض توخيل لانتقادات عديدة بعد قراره بخروج هاري كين ثم ليروي ساني.

وقال توخيل في تصريحات لـ"TNT Sports" عن سبب استبدال هاري كين: "كان كين يعاني من مشاكل في الظهر، لم يعد الأمر ممكنًا، خاصة بعد أن اشتكى اللاعب أكثر من مرة لعدم استطاعته الاستمرار في الملعب".

وتابع: "لقد بدأنا برباعي في الهجوم وكان على الأربعة أن يخرجوا بسبب الإصابة أو التشنج، معظم التبديلات كانت اضطرارية".

وأضاف: "هذا الأمر مؤلم للغاية، سنأخذ بعض الوقت للتعافي، ولكن من ناحية، إنها خسارة حيث تركنا كل شيء على أرض الملعب ولم يكن في الإمكان أفضل مما كان".

واختتم توخيل حديثه: "بالطبع، من الصعب قبول ذلك، إنه جزء من الواقع، لا ندم، ولكن من ناحية أخرى، كان هناك الكثير من الإصابات، وعدد قليل جدًا من التبديلات، والكثير من التشنجات، كانت مباراة عصيبة".

وودع بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة (4-3) مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

على أن يلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الخليج 365 من هنا