جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 31 اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري ورشن" بإقمة 3 مباريات مهمة وهي كالأتي:
الفيحاء ضد الفتح .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وستنقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الخامسي.
الرياض ضد التعاون .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.
النصر ضد الأخدود .. ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعلي سعيد الكعبي.