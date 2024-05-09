جدول ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة 31 اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري ورشن" بإقمة 3 مباريات مهمة وهي كالأتي:

الفيحاء ضد الفتح .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية وستنقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي محمد الخامسي.

الرياض ضد التعاون .. ستنطلق الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.

النصر ضد الأخدود .. ستنطلق الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، وستنقل عبر شاشة SSC1 HD بصوت المعلقين رؤوف خليف وعلي سعيد الكعبي.

ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 31