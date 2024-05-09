إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء الداخلية بعد قليل لحساب منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز .
تشكيل الإسماعيلي جاء كالتالي ...
حارس مرمى .. أحمد عادل
الدفاع .. عبد الكريم مصطفى ، محمد دسوقي ، محمد عمار ،حمدي النقاز .
الوسط .. عماد حمدي ، محمد مخلوف .
أمامهم .. عبد الرحمن مجدي، عمر الساعي ، نادر فرج.
الهجوم .. باسم مرسي.
على مقاعد البدلاء .. محمد فوزي ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عصام صبحي ،هشام محمد ،حاتم سكر ،أحمد الشيخ ،بشار أشرف ،إيريك تراوري.