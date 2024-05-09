ريال مدريد يعلن إصابة نجمه ومدة غيابه عن الملاعب

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، ضربة موجعة بإصابة نجمه بعد فوزه على بايرن ميونخ 2-1، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصدر ريال مدريد بيانا اليوم الخميس قال فيه: “بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا أوريليان تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإجهاد في قدمه اليسرى”.

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وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن تشواميني سيغيب لمدة تتراوح بين 3 و4 أسابيع، كان الفرنسي يلعب منذ فترة وهو يعاني من آلام في القدم وكان أنشيلوتي يريد منه أن يشارك.

ومن جانبه قالت صحيفة “ريليفو”، إن السيناريو الأكثر تفاؤلاً بخصوص عودة تشواميني هو أننا قد نراه جاهزاً للعب ضد ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري هذا الموسم.

وأضافت: “في الوقت الحالي، هذه مجرد فرضية لا يفكر فيها النادي، حيث أن هناك تشاؤمًا حتى من إمكانية مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا”.

وتمكن نادي ريال مدريد، من التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على بايرن ميونخ، 2-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024.