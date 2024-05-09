"أول صدام مع العميد".. قرار عاجل من الأهلي حول منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، رفض الأحمر خوض مواجهة الألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، في التوقيت الذي يضعه اتحاد الكرة، بسبب قرار حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بضم اللاعبين الدوليين مبكرا لمعسكر الفراعنة.

ووضع اتحاد الكرة موعد 29 مايو الحالي، لإقامة مباراة الأهلي والألومنيوم في دور الـ32 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يرفض خوض مواجهة الألومنيوم في كأس مصر دون لاعبيه الدوليين، في الموعد الذي تم إعلانه".

وأكمل: "الأهلي تواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة وأخطرهم برفض اللعب دون الدوليين لتوفير مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وأضاف المصدر:"الأهلي يواجه صعوبة حاليا، في ضغوط المباريات والإصابات، ولذلك كولر يرفض اللعب دون الدوليين، خاصة وأنه سيخوض مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 25 مايو الجاري، وبعدها ينضم الدوليين مبكرا لمعسكر المنتخب الوطني استعداداً للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026".

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لمواجهة بلدية المحلة، بعد غد السبت في بطولة الدوري المصري الممتاز، وبعده مواجهة الترجي التونسي يوم 18 مايو في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

"وعد لجماهير الزمالك".. ممدوح عباس يكشف عن زيارة عائلة زيزو لمدة ساعتين

الزمالك يفقد السعيد وناصر ماهر في نهائي الكونفدرالية

"مكنش فيه نصيب قبل الزمالك".. فضل يفجر مفاجأة بشأن توقيع إمام عاشور للأهلي