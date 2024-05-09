رسميا.. ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي، إصابة لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني، عقب مباراة بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيانه: "أوريلين تشواميني يعاني من إصابة تعرض إليها عقب مشاركته أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على لاعبنا أوريلين تشواميني من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بإجهاد في قدمه اليسرى".

ولم يكشف النادي في بيانه، موقف اللاعب من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم 1 يونيو المقبل، ضد بروسيا دورتموند الألماني.

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