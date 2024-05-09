الامارات | «فيفا» مهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضده بسبب كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تهديدا باتخاذ إجراءات قانونية من جانب رابطة الدوريات العالمية، والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو)، إذا لم يقم بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية عام 2025 الموسعة.

وجاء في رسالة موجهة للسويسري جياني إنفانتينو (رئيس فيفا)، أن جدول مباريات كرة القدم «فاق مرحلة التشبع» الآن.

وأوضحت الرسالة أن التغييرات في أجندة البطولات مثل إضافة كأس العالم للأندية المكونة من 32 فريقا - المقرر إقامتها بالولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو 2025، قد خلقت «ضررا اقتصاديا» للبطولات المحلية ودفعت اللاعبين «إلى ما هو أبعد من حدودهم».

وطالبت الرسالة مجلس فيفا بإعادة جدولة بطولة كأس العالم للأندية وإعادة فتح المناقشات بشأن الأجندة الدولية حتى عام 2030.

أضافت الرسالة: «إذا رفض فيفا الالتزام رسميا بحل هذه المشكلات، على النحو المبين أعلاه، في مجلسه المقبل، فسنضطر إلى تقديم المشورة لأعضائنا بشأن الخيارات المتاحة لهم، على الصعيدين الفردي والجماعي، لحماية مصالحهم بشكل استباقي».

وتابعت: «تتضمن هذه الخيارات اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيفا، والتي طلبنا الآن مشورة خبراء خارجيين بشأنها».

واتهمت كل من رابطة الدوريات العالمية وفيفبرو الاتحاد الدولي للعبة الشعبية الأولى في العالم بـ«اتخاذ قرارات أحادية بشكل مستمر ومتواصل لصالح مسابقاته ومصالحه التجارية، بينما تؤثر سلبًا على الدوريات المحلية واللاعبين».

وأشارت «على مدى فترة طويلة، تجاهل فيفا المحاولات المتكررة من قبل الدوريات والاتحادات للانخراط في هذه القضية».

أكدت الرسالة «لا يمكن أن نتوقع ببساطة من الدوريات واللاعبين أن يتكيفوا مع قرارات فيفا، والتي تحركها استراتيجية أعمال الاتحاد الدولي. لقد وصلنا للنقطة التي ينبغي فيها معالجة هذا الوضع على الفور من منظور إجرائي وموضوعي».