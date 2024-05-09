الامارات | جورجينيو يُمدّد عقده مع أرسنال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدّد لاعب وسط أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الدولي الإيطالي جورجينيو عقده الخميس مع النادي اللندني.

ولم يكشف أرسنال عن مدّة العقد الجديد، لكن وسائل إعلامية أشارت إلى تمديده لعامٍ واحد حتّى 2025.

وأصبح جورجينيو البالغ من العمر 32 عاما لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب الإسباني ميكل أرتيتا منذ انضمامه إلى "المدفعجية" بعقدٍ لـ18 شهراً قادماً من الجار اللندني تشلسي.

ولعب جورجينيو 35 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وسجّل هدفاً واحداً في مرمى لنس الفرنسي ضمن دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري بـ83 نقطة، بفارق نقطةٍ عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة، وذلك قبل مرحلتين على ختام البطولة.

ويسعى اللاعب الذي برز مع نابولي الإيطالي بين 2014 و2018 قبل انتقاله إلى تشلسي حيث فاز بدوري الأبطال والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما كأس أوروبا مع منتخب بلاده، إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزانته.

وقال عن آماله بالمستقبل بعد تمديد عقده "الفوز بأكبر قدرٍ ممكن والاستمتاع باللحظة لأن هذا مهم جداً بالنسبة لي".

وتابع "لأنك في حال كنت في مكانٍ لا تستمتع فيه أو لست سعيداً، يكون الأمر صعباً. لذا فإن الهدف المستقبلي هو أن أكون في هذه الحالة، سعيداً وأحقق أكبر قدرٍ ممكن (من الألقاب)".

وعبّر أرتيتا عن سعادته بتمديد عقد جورجينيو قائلاً "جورجي لاعب مهم جداً لفريقنا، مثالٌ أعلى بمهارات قيادية رائعة وطريقة لعب فريدة تجعل جميع من حوله أفضل على أرض الملعب".

ويلعب أرسنال مباراته المقبلة مع مانشستر يونايتد الأحد في المرحلة 37 قبل استضافة إيفرتون في 19 مايو في المرحلة الأخيرة من البطولة.