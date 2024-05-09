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حمد إبراهيم: فوز الإسماعيلي على الداخلية جاء بعد مجهود كبير

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ياسر رشاد - القاهرة - تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عن الانتصار الذي تحقق  أمام الداخلية في اللحظات الأخيرة خلال اللقاء الذي أقيم بالجولة ال22 ببطولة الممتاز.
وأشار في تصريحات عقب اللقاء :" الانتصار جاء بعد مجهود كبير وكفاحي من كل اللاعبين على مدار ١٠٠ دقيقة ،للاسف تم خوض المباراة في توقيت صعب لكننا ننظر دائما إلى الامام ونحو تحقيق الانتصارات".
وتابع :"المباراة كانت صعبة للغاية امام فريق محترم وقادر على القيام بالأسلوب الدفاعي على أكمل وجه".
وأتم تصريحاته :"أود أن أشكر كل الجماهير التي حرصت على مؤازرة ومساندة اللاعبين ويكفي المشهد الذي تابعته من قيام أحد الأطفال بمسح العرق لوالدها في ظل الأجواء الحارة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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