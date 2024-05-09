ليفربول يعلن موعد حفل توديع يورجن كلوب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، عن موعد حفل وداع مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب، حيث سيرحل عن الريدز بعد قضاء 9 سنوات داخل النادي.

وأكد الموقع الرسمي لـ نادي ليفربول أن الحفل سيقام يوم الثلاثاء 28 مايو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، في “إم آند إس بنك أرينا” بمدينة ليفربول.

وكشف أيضًا أن الحفل سيتضمن استعراض بعض اللقطات واللحظات الحاسمة لـ يورجن كلوب رفقة ليفربول.

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وقال كلوب للموقع الرسمي: “انتظر هذه الليلة، سيكون هناك الكثير من الذكريات أود مشاركتها مع جماهير ليفربول”.

وأشار النادي أن سعر التذاكر للجماهير ستبلغ 37 جنيه إسترليني، وسيتم التبرع بمبالغ التذاكر لوداع كلوب، إلى مؤسسة ليفربول الخيرية الرسمية للنادي.

وحقق كلوب رفقة ليفربول على مدار 9 سنوات، الدوري الإنجليزي،دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وبطولتين لكأس الرابطة، وبطولة لكأس إنجلترا، والدرع الخيرية، وجائزة أفضل مدرب في العالم.