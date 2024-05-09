سمير عثمان يكشف أسباب تراجع مستوى التحكيم المصري

ياسر رشاد - القاهرة - كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى أن عدم التركيز لبعض الحكام الكبار والعناد فى بعض الكرات سبب تراجع مستوى الحكام فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأوضح سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" لا يوجد احتراف فى التحكيم المصرى وهناك بعض القرارات الصحيحة لاحتساب ضربات جزاء فى مباريات الدورى المصرى الممتاز لم تحتسب بسبب عدم التركيز .

وتابع سمير محمود عثمان " حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونج أخطأ بسبب عدم الانتظار فى بعض الكرات المؤثرة ".