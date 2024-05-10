نجم الاهلي يحصد جائزة جديدة

حصل الدولي الجنوب أفريقي، بيرسي تاو، نجم النادي الاهلي، على جائزة أفضل لاعب في عام 2023، المقدمة من اتحاد جنوب قارة أفريقيا.

واستطاع بيرسي تاو التفوق على ثنائي نادي ليتشي الإيطالي وصنداونز الجنوب إفريقي.

وجاءت الجائزة بسبب الأداء اللافت الذي ظهر به بيبرسي تاو رفقة النادي الاهلي حيث توج بلقب دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.

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حيث تمكن تاو من تسجل خمسة أهداف وصنع مثلها خلال مشوار الاهلي في دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به المارد الأحمر في النهاية.

وأيضًا ساهم في وصول منتخب بلاده جنوب أفريقيا لـ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023، واحتلوا المركز الثالث.

وشارك بيرسي تاو منذ انضمامه للاهلي في 103 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 13 آخرين.

وخاض رفقة النادي الاهلي هذا الموسم 27 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.