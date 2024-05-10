الامارات | إطلاق أجندة سباقات النسخة الـ 31 لكأس الخيول العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أجندة النسخة الـ31 التي تشهد تنظيم مجموعة كبيرة من المحطات في أفضل مهرجانات الخيل العالمية.

ويتضمن البرنامج 15 سباقاً، بواقع تسع جولات في المضامير الأوروبية، وخمس جولات في المضامير العربية، وجولة في الولايات المتحدة، وستكون البداية الأحد المقبل من مضمار لونغ شامب في فرنسا، ضمن سباقات «الإمارات جينز الفرنسي للمهور 2000 والمهرات 1000»، يليها كل من: تونس (9 يونيو)، إيطاليا (23 يونيو)، بولندا (7 يوليو)، السويد (14 يوليو)، بلجيكا (5 أغسطس)، المملكة المتحدة (17 أغسطس)، روسيا (30 أغسطس)، ألمانيا (الأول من سبتمبر)، هولندا (22 سبتمبر)، مصر (19 أكتوبر)، ليبيا (27 أكتوبر)، المغرب (17 نوفمبر)، وصولاً إلى الختام في السعودية (11 ديسمبر).

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن مواصلة تنظيم مجموعة من السباقات ضمن مونديال كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في أميركا الجنوبية، بما تشمل دول البرازيل والأورغواي والأرجنتين وتشيلي.