الامارات | غينيا آخر المتأهلين إلى أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف المنتخب الغيني أخر بطاقات التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على إندونيسيا بهدف نظيف، في مباراة الملحق التي أقيمت في مدينة كليرفونتين الفرنسية.

وسجل إلياكس، الذي انضم إلى الفريق الإسباني معاراً من لايبزيغ الألماني في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، في الدقيقة 29 الهدف الوحيد في المباراة.

وينضم المنتخب الغيني في الأولمبياد إلى المجموعة الأولى مع منتخبات فرنسا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا.