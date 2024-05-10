خطوة جديدة من باريس سان جيرمان تؤكد رحيل كيليان مبابي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، عن قميصه الجديد للموسم المقبل، حيث شهد الإعلان عن “التيشيرت”، غياب نجمه مبابي.

وغاب المهاجم والنجم الأول لنادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الذي أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري 2023 – 2024.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الباريسي، على منصة “إكس” فيديو وصور استعرض خلالها القميص الجديد للفريق في الموسم الجديد.

وجاء على رأس نجم باريس سان جيرمان، القائد البرازيلي ماركينيوس قلب دفاع البي إس جي.

وكان فريق بروسيا دورتموند من الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، وإقصاءه بنتيجة 1-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان 30 يونيو المقبل، وقد صرح من قبل إنه لن يمدد عقده رفقة الفريق الباريسي.

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ووفقًا لـ صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت أن ريال مدريد سيعلن عن صفقة انتقال مبابي خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن ذلك تباعًا لما سيحدث في مباراة الملكي ضد بايرن ميونخ.