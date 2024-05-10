لاعب أرسنال السابق يتوقع رحيل صلاح إلى الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث بول ميرسون لاعب أرسنال السابق، عن اللاعبين المقرر رحيلهم عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم ، بينهم محمد صلاح.

وقال بول في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو البريطانية": "أتوقع رحيل صلاح إلى الدوري السعودي، وسيكون آرني سلوت مدرب ليفربول المقبل، أمام مهمة صعبة لإيجاد بديل محمد صلاح".

وأضاف: "هناك كثير من المدربين والموظفين في عهد كلوب سيرحلون، ليس اللاعبين فقط، لهذا سلوت أمام مهمة صعبة، ويجب على ليفربول الحفاظ على الثنائي فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، كونهما العمود الفقري لخط دفاع الفريق".

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