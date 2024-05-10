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الفونسو ديفيز يعلق على إمكانية إنتقاله لريال مدريد

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ياسر رشاد - القاهرة - علق الكندي الفونسو ديفيز نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على إمكانية إنتقاله لصفوف الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ألفونسو ديفيز في تصريحات نقلتها شبكت “سي بي إس سبورتس” في الوقت الحالي يتحدث وكيلي مع إدارة بايرن ميونخ.

وأضاف ديفيز: “ بغض النظر عما ستسفر عنه هذه المواصفات أنا ممتن للغاية لنادي بايرن ميونخ ”.

وكان بايرن ميونخ قد ودع منافسات بعد خسارته امام ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

وأحرز الفونسو ديفيز الذي شارك كبديل هدف الفريق البافاري الوحيد في هذه المواجهة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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