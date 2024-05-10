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افتتاح بطولة الجمهورية للفروسية في نادي سموحة

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ياسر رشاد - القاهرة - أفتتحت بطولة الجمهورية للفروسية وقفز الحواجز بنادى سموحة وقد حضر اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية وكان فى استقباله الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة والدكتور عمر خميس الغنيمى نائب رئيس النادى 

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ان بطولة الفروسية الجمهورية لها أهتمام كبير فى قطاع حيث ان الفروسية لدى عدد كبير من الرياضييين ولها اهتمام على المستوى العربى والمحلى 

واضافت بأن المهتمين بالفروسية فى حالة ازدياد فى الوقت الذى اشادت به بالتنظيم الذى أعده نادى سموحة منذ أكثر من اسبوعين قبل البطولة فى صورة مشرفة 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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