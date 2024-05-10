فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة المزدوجة "Double Gameweek 37" بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يرشّح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل خمسة لاعبين يمكنهم تحقيق نجاح كبير في الجولة المزدوجة Double Gameweek 37.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مصر.

ريتشارليسون (توتنهام) 6.8 مليون جنيه إسترليني

يضغط البرازيلي من أجل العودة إلى تشكيلة توتنهام هوتسبير الأساسية بعد تألقه في المشاركة من على مقاعد البدلاء أمام ليفربول في الأسبوع الماضي.

وحقق ريتشارليسون تسع نقاط في خسارة توتنهام 4-2 على ملعب أنفيلد، حيث سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة.

وعرضه أمام الريدز يعني أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا شارك في 40 في المائة من أهداف توتنهام عند اختياره هذا الموسم، في المرتبة الثانية بعد سون الذي شارك في 45 في المائة.

دان بيرن (نيوكاسل) 4.7 مليون جنيه إسترليني

يتمتع قلب دفاع نيوكاسل يونايتد بإمكانيات قوية على طرفي الملعب ضد برايتون ومانشستر يونايتد في الجولة 37.

وتبدو فرص بيرن في الحفاظ على شباكه نظيفة كبيرة في مواجهته مع فريق النورس على ملعب سانت جيمس بارك، حيث ساعد نيوكاسل في الحفاظ على شباكه نظيفة في ثماني مباريات من المواجهات على أرضه هذا الموسم.

وكما أن التهديد الجوي الكبير للمدافع من خلال الضربات الركنية والحرة، يرفع من آفاقه في أولد ترافورد.

جواو بيدرو (برايتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

يبدو أن مهاجم برايتون عاد إلى مستواه قبل مباراتي DGW37 مع نيوكاسل وتشيلسي.

وأنهى جواو بيدرو سلسلة من خمس لقاءات دون التسجيل أو الصناعة، بتسجيله الهدف الحاسم لفريق برايتون في فوزهم 1-0 على أستون فيلا الأسبوع الماضي، وهو هدفه التاسع هذا الموسم.

مارك كوكوريلا (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

عزز الظهير الأيسر إنتاجه قبل مواجهات تشيلسي في DGW37 مع نوتنجهام فورست وبرايتون.

وقدم كوكوريلا تمريراته الحاسمة هذا الموسم، وثلاث من شباكه النظيفة الأربع، خلال آخر سبع مباريات للبلوز.

وحافظ تشيلسي على شباكه نظيفة في مباراتين متتاليتين ضد توتنهام ووست هام يونايتد في آخر أسبوعين من الدوري، وهي المرة الأولى هذا الموسم التي يحقق فيها فريق ماوريسيو بوتشيتينو مثل هذا الإنجاز.

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) 10.5 مليون جنيه إسترليني

تُظهر ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة و42 نقطة في آخر خمس مباريات له المستوى الجيد للبلجيكي قبل مواجهات مانشستر سيتي مع فولهام وتوتنهام.

وخفف دي بروين أي مخاوف لمدربي فانتازي بشأن التناوب من خلال بدء جميع تلك المباريات الخمس بينما يسعى فريق بيب جوارديولا للحصول على اللقب.