فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة المزدوجة (DGW37)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف وتحقيق الكثير من النقاط في الجولة المزدوجة Double Gameweek 37.

ويمكن العثور على الأربعة لاعبين في ما لا يزيد عن 3% من فرق مدربي فانتازي، قبل الموعد النهائي يوم السبت المقبل الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 2.6% من مدربي فانتازي

من المتوقع أن يكون أداء البرتغالي في المباريات خارج الأرض جيدا لمحاولة مانشستر سيتي للفوز باللقب في DGW37.

ويزور فريق بيب جوارديولا فولهام وتوتنهام هوتسبير في الجولة المزدوجة 37.

والأهم من ذلك أن برناردو كان أكثر تأثيرًا في مثل هذه المواجهات، حيث قدم تمريراته الحاسمة الخمس هذا الموسم، وأربعة من أهدافه الستة، خارج أرضه.

كالوم ويلسون (نيوكاسل) 7.8 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 3% من مدربي فانتازي

عزز المهاجم العائد من الإصابة إنتاجه قبل مواجهات نيوكاسل يونايتد مع برايتون ومانشستر يونايتد.

وسجل ويلسون في كل من آخر أسبوعين من الدوري الإنجليزي، وحقق خمس نقاط ضد شيفيلد يونايتد وبيرنلي.

والجدير بالذكر أنه شارك جنبًا إلى جنب مع ألكسندر إيزاك في ملعب تيرف مور بالأسبوع الماضي، حيث اختار المدرب إيدي هاو مهاجميه في تشكيل 4-4-2.

سيمون أدينجرا (برايتون) 5 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 0.5% من مدربي فانتازي

بتكلفة 5 مليون جنيه إسترليني، يمكن لجناح برايتون أن يثبت إنه اختيارًا جيدا للميزانية لمدربي فانتازي في DGW37.

ويعتبر فريق برايتون من بين الفرق الستة التي من المقرر أن تلعب مرتين في الجولة 37، حيث تزور نيوكاسل قبل استضافة تشيلسي.

نوني مادويكي (تشيلسي) 5.3 مليون جنيه إسترليني، يمتلكه 0.8 من مدربي فانتازي

برز الجناح كواحد من أفضل لاعبي تشيلسي أداءً في فانتازي خلال المباريات الأخيرة.

وسجل مادويكي ثلاثة من أهدافه الخمسة هذا الموسم، وقدم جميع تمريراته الحاسمة الثلاثة، في آخر ستة أسابيع من الدوري.

وجمع 45 نقطة خلال تلك الفترة، في المركز الثاني فقط بعد 67 نقطة لكول بالمر (6.2 مليون جنيه إسترليني) في فريق ماوريسيو بوتشيتينو.