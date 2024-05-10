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في بيان رسمي.. الأهلي يهنئ غزل المحلة بالعودة إلى الدوري الممتاز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، غزل المحلة بالعودة إلى الممتاز.

وقال البيان: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي ، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي غزل المحلة ومجلس إدارته وجماهيره الكبيرة، بمناسبة عودة فريق الكرة من جديد للمشاركة في الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

وصعد غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك إلى الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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