في بيان رسمي.. الأهلي يهنئ غزل المحلة بالعودة إلى الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، في بيان رسمي، غزل المحلة بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز.

وقال البيان: "الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي غزل المحلة ومجلس إدارته وجماهيره الكبيرة، بمناسبة عودة فريق الكرة من جديد للمشاركة في الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

وصعد غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبد الملك إلى الدوري المصري الممتاز، بعدما حصد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين.

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