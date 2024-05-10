الأهلي يهنئ بتروجيت بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، التهنئة إلى فريق بتروجيت بمناسبة العودة إلى الدوري المصري الممتاز.

ونشره النادي الأهلي بيان عبر موقعه الرسمي، يهنئ من خلاله فريق بتروجيت بالعودة إلى الدوري المصري الممتاز مرة أخرى، قائلاً: "الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الرياضية، يتقدمون بخالص التهاني إلى نادي بتروجت ومجلس إدارته ومنظومة العمل بالنادي، بمناسبة عودة فريق الكرة للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، متمنين له التوفيق والمزيد من التقدم والازدهار".

وكان بتروجيت تمكن من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز، بعدما احتل صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين المصري المؤهل إلى الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة.