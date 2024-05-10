الامارات | موعد حفل وداع مبابي قبل الانتقال إلى ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتربت اللحظة الحاسمة للاعب الفرنسي كليان مبابي، والتي سيتم الإعلان خلالها عن انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي إلى فريق ريال مدريد، حيث كشفت تقارير إسبانية عن كواليس اتفاقات ومكالمة تلفونية أجراها القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نجم الفريق كيليان مبابي، لتحديد ومعرفة كيف سيودع اللاعب فريقه الفرنسي.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الشهير، أن ناصر الخليفي تواصل مع مبابي، لمعرفة كيف يريد توديع فريق باريس سان جيرمان، وأشار إلى أن إدارة النادي تقوم بتقييم كيف سيكون وداع مبابي يوم الأحد المقبل، في ملعب "حديقة الأمراء".

ويظهر النجم الفرنسي مع فريق باريس سان جيرمان، نادي تولوز، يوم الأحد المقبل، لأخر مرة في ملعب الفريق وذلك في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم "ليغ1"، وهي آخر مباراة لسان جيرمان على ملعبه.

ويذكر أن عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي ينتهي الموسم الجاري في 30 يونيو2024، وسط تأكيدات أنه بصدد الانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر.