شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقر بحصول الزمالك على 160 ألف دولار من حمدى النقاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت لجنة فض المنازعات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا" بأحقية نادى الزمالك فى الحصول على 160 الف دولار من لاعبه السابق حمدى النقاز لاعب الإسماعيلى الحالى، وأما إيقاف اللاعب.

وأكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك فى تصريحات لليوم السابع، إن الزمالك سبق وتقدم بشكوى ضد حمدي النقاز بسبب المبالغ التي حصل عليها بعد التعاقد معه في عام 2021 ثم رحل عن القلعة البيضاء إلى أهلى جدة السعودى، لكنه لم يلتزم بتسوية تمت بين الطرفين،

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك، أن حمدي النقاز سدد جزء من الغرامة المفروضة عليه وتبقى عليه مبلع آخر 110 ألف دولار، التى اصبحت بالفوائد 160 ألف دولار بعدما تم تغريمه 50 ألف دولار غرامة إضافية كفوائد بداعى التأخير عن سداد المبلغ المتبقى عليه، مضيفا ، فى حال عدم سداد المبلغ خلال 45 يوما سيتم إيقافه عن ممارسة كرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.