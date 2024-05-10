شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة البنك الأهلى ومودرن فيوتشر فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الاول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر بعد قليل على ستاد القاهرة الدولى وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile".

وجاء التشكيل على النحو التالى :

حراسة المرمى .. حسن شاهين.

خط الدفاع .. إيمن اشرف، سعيدو سيمبورى، أمير مدحت، عاصم صلاح، محمد بسيونى.

خط الوسط .. سيرجى أكا، أحمد النادرى، محمد هلال.

خط الهجوم .. كريم بامبو، أسامة فيصل.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى .. أحمد صبحى، محمود قاعود، جريندو، أحمد مدبولى، إبراهيم حسن، محمود سيد، عبد العزيز سيد، أحمد ربيع، عماد فتحى.

بينما جاء تشكيل فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: أحمد عاطف.

ويحتل فيوتشر المركز الـ11 فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة بينما يقبع البنك الأهلى فى المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.