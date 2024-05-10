شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق الأهلي والزمالك على الصفقات يتجاوز مليار جنيه آخر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، أول قصة مدفوعة بالبيانات على صفحاته، والتي تتحدث عن سوق الانتقالات واللاعبين الأجانب في الدوري المصري، وهي القصة التي تتبعنا فيها عدد اللاعبين الأجانب في تاريخ الأهلي والزمالك، وكذلك انفاقهم على الصفقات عموما في آخر 5 سنوات.

وشهدت سوق الانتقالات في الدوري المصري في سنواته الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في بورصة اللاعبين، كما شهدة غزوا أجنبيا للدوري سواء من جنسيات أوروبية ولاتينية، أو حتى الجنسيات العربية التي تم التحايل على بعضها واعتبارها صفقات محلية، وهو ما زاد من عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، ليصل المحترفون في الأهلي إلى 58 لاعبا عبر التاريخ من 29 جنسية، بينما وصل العدد إلى 75 لاعبا لكن من جنسيات أقل بواقع 25 جنسية.

الانفاق المالي على الصفقات بلغت ذروته بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من جهة، وزيادة قيمة الصفقات المحلية هي الأخرى من جهة أخرى، ووصلت الإنفاق في الأهلي إلى 810 مليون جنيه بحساب سعر الدولار الرسمي مقابل الجنيه في البنوك وقت إتمام الصفقات، في حين كانت صفقات الزمالك بقيمة 345 صفقة.

يمكن الاطلاع على الموضوع في الصفحة الورقية، وسيتم نشر القصة كاملة على الموقع الإليكتروني غدا.