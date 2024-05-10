موقف إمام عاشور من مباراة الاهلي ضد بلدية المحلة في الدوري

كشفت تقارير صحفية عن موقف إمام عاشور، نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي، من مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأنهى الاهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره بلدية المحلة، في سباق بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبحسب التقارير، فإن إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة وجاهز من الناحية الفنية والبدنية لمواجهة الاهلي والبلدية.

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ومن المقرر أن يحسم مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، موقفه من الدفع بـ إمام عاشور في اللقاء سواء أساسيًا أو بديلًا.

ويحل الاهلي ضيفًا على حساب نظيره بلدية المحلة، غدًا السبت، على ستاد الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وستقام مباراة الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويقع الاهلي في المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد بلدية المحلة في المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة.