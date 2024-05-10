ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الجمعة

نقدم لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة الموافق العاشر من شهر مايو الجاري.

وشهد اليوم الجمعة، فوز سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف أمام نظيره طلائع الجيش، فيما خسر الجونة بثنائية مقابل هدف أمام نظيره فاركو.

وفي الأخير، تعادل مودرن فيوتشر مع نظيره البنك الاهلي، إيجابيًا بهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بيراميدز برصيد 41 نقطة، ويليه المصري البورسعيدي برصيد 37 نقطة، بينما يتذيل الداخلية الجدول برصيد 11 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 41 نقطة

2- المصري 37

3- زد 36

4- إنبي 32

5- الاتحاد السكندري 32

6- سيراميكا كليوباترا 31

7- سموحة 31

8- الاهلي 30

9- طلائع الجيش 28

10- الجونة 28

11- مودرن فيوتشر 27

12- الإسماعيلي 25

13- الزمالك 24

14- البنك الاهلي 19

15- بلدية المحلة 19

16- فاركو 16

17- المقاولون العرب 15

18- الداخلية 11