رسميًا.. مبابي يُعلن رحيله عن باريس سان جيرمان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر النجم الفرنسي الدولي بصفوف باريس سان جيرمان كيليان مبابي مقطع فيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يُعلن رحيله عن ناديه.

وقال اللاعب الفرنسي خلال مقطع الفيديو الذي نشره اليوم الجمعة:"أريد أن أخبركم أن هذه السنة هي الأخير لي مع باريس ولقد كان شرف لي أن ألعب في أكبر نادي في فرنسا".

وشهد فيديو تقديم باريس سان جيرمان لقميص الفريق للموسم الجديد 2024-2025، الذي كشف عنه في وقت سابق من اليوم غياب نجم الفريق مبابي.

هذا يأتي في وقت تُشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن إعلان انتقال اللاعب صاحب الـ 25 عاماً لنادي ريال مدريد في بلادها أصبح قريبًا.

وكان مبابي قد انضم لصفوف باريس سان جيرمان في موسم 2017/2018 على سبيل الإعارة قبل أن يتم شراء العقد بصورة رسمية.

وشارك اللاعب الفرنسي الدولي بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري 46 مباراة؛ حيث سجل 43 هدفاً وصنع 10 أهداف خلال 3689 دقيقة لعب.