موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف فولهام نظيره مانشستر سيتي اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى السيتي للفوز بالثلاث المباريات المقبلة للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي.

وتبدأ مباراة مانشستر سيتي وفولهام اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 عصرا.

وتمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في شمال إفريقيا والوطن العربي، وتبث قناة beIN SPORTS 1 اللقاء على الهواء مباشرة.

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