الامارات | موهبة إماراتية تسبح نحو الأولمبياد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخطط نادي الحمرية لصناعة بطل إماراتي أولمبي ينافس في سباقات السباحة، وتأهيله للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028، وفق خطة طويلة الأمد، مستفيداً من موهبة السباح الواعد حمد يوسف الشحي وشغفه، وإمكاناته الفنية وإنجازاته التي حققها خلال مشاركاته الدولية الأخيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، حميد حسن الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «إن النادي اعتمد برنامجاً خاصاً لتقديم أفضل أنواع الدعم ليواصل الشحي الأداء التصاعدي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، واتحاد الإمارات للسباحة».

وأوضح: «السباح الموهوب يتمتع بإمكانات فنية عالية، إذ يبلغ طوله 185 سنتيمتراً، وهو طول مثالي في السباحة، كما يتمتع بذهنية عالية، تؤهله لأن يصبح سباحاً مميزاً مستقبلاً، والهدف الأسمى هو تمثيل الإمارات بشكل لافت في أولمبياد 2028».

وأشاد الشامسي بالدعم والمتابعة اللذين يحظى بهما السباح الشحي من والده، بشكل ساعد النادي على تعزيز جهوده في العمل على تطويره، فضلاً عن المدير الفني للسباحة في نادي الحمرية، أحمد جمال الدين، الذي يشرف على تدريبه بشكل منتظم. وتابع: «بناء على توصيات اللجنة الفنية للنادي، وبرنامج الموهوبين لمجلس الشارقة الرياضي للموهوبين، والتعاون المثمر مع اتحاد السباحة، اعتمدنا خطة خاصة لدعم السباح الشحي للاستمرار في التميز ليصبح أحد السباحين الدوليين الذين يحصدون الميداليات الدولية للإمارات في المستقبل القريب، وهدفنا وصوله إلى أولمبياد 2028، والتميز في جميع البطولات التي يشارك فيها».

من جهته، قال خبير السباحة في مجلس الشارقة الرياضي، التونسي حسان يوسف التومي لـ«الإمارات اليوم»: «تم اختيار السباح حمد الشحي ضمن برنامج الموهوبين الذي ينظمه المجلس، بعد متابعته الدقيقة وتميزه في النتائج، ولكون أدائه في تصاعد مستمر، ويحظى بدعم عائلته للاستمرار في رياضته بشكل لافت».