الامارات | ضربة قوية للمنتخب الألماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب جناح بايرن ميونيخ، سيرج غنابري، عن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، ويحوم الشك حول مشاركته في صفوف منتخب ألمانيا في نهائيات كأس أوروبا التي تستضيفها بلاده بدءاً من 14 يونيو، وذلك بداعي الإصابة، بحسب ما أعلنه ناديه، أمس.

وتعرض غنابري لإصابة في الدقيقة 27 خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، التي خسرها فريقه 1-2.

وأصدر بايرن ميونيخ بياناً أشار فيه إلى أن المهاجم البالغ 28 عاماً «سيغيب عما تبقى من الموسم الحالي»، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية لقدمه اليسرى.

وتبقى للفريق البافاري مباراتان في الدوري هذا الموسم الذي خرج منه خالي الوفاض، قبل أن تخوض ألمانيا المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا في 14 يونيو ضد اسكتلندا.