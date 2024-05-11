ألافيس يخطف تعادلا مثيرا أمام جيرونا بالدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه جيرونا 2/2، في المباراة التي أقيمت بينهما ، ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني لكرة لقدم.

وتقدم جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق إيرك جارسيا، قبل أن يدرك ألافيس التعادل عبر جون جوريدي في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 44 سجل يانخيل هيريرا الهدف الثاني لفريق جيرونا، فيما أدرك جوريدي التعادل مجددا لألافيس في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع جيرونا رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف المتصدر ريال مدريد، والذي ضمن التتويج بنسخة الموسم الحالي من الدوري.

على الجانب الآخر، رفع ألافيس رصيده إلى 42 نقطة في المركز الحادي عشر.