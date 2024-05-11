حقيقة انضمام حجازي لـ الاهلي في الميركاتو الصيفي

بدأ مسئولو النادي الاهلي في التحرك لضم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، وذلك خاصة في ظل تراجع مستواه الفترة الأخيرة واقترابه من الرحيل عن الدوري السعودي.

وبدأ مسئولو الأحمر في جس نبض اللاعب، خاصة بعد طلب السويسري مارسيل كولر بضم لاعبين في مركز قلب الدفاع.

ويفاوض مسئولو الأحمر عدة لاعبين في مركز قلب الدفاع منهم ثنائي زد محمد إسماعيل ومصطفى العش، وزين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

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وسبق لأحمد حجازي وأن لعب ضمن صفوف النادي الاهلي، كما احترف من قبل في إنجلترا، ويعد واحدًا من أفضل المدافعين في تاريخ مصر.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره بلدية المحلة مساء الليلة، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، حصدها من 14 مباراة.

ومن المُقرر أن تكون مباراة بلدية المحلة هي البروفة الأخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له يومي 18 و25 مايو الجاري.