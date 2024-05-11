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4 تغييرات بتشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بلدية المحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - استقر المدير الفني لفريق الأهلي، السويسري مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام بلدية المحلة.

الأهلي يحل ضيفًا على نظيره بلدية المحلة عند السابعة من مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 22 من .

ويشهد التشكيل عدة تغييّرات عن المباراة الماضية للأهلي أمام الاتحاد السكندري، فسيعود علي معلول ومحمود متولي بدلاً من محمد عبدالمنعم وعمر كمال، كما سيعود بيرسي تاو وكهربا للمشاركة بدلاً من رضا سليم ووسام أبو علي.

ومن المتوقع، بحسب مراسل الخليج 365، أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم "كهربا".

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة جمعهم من 14 مباراة في حين يحتل فريق بلدية المحلة المركز 15 برصيد 19 نقطة جمعهم من 20 مباراة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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