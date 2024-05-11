دورة روما: ديوكوفيتش "على ما يرام" بعد رميه بعبوة ماء

الرياص - اسماء السيد - روما: أكّد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً الذي أصيب عن طريق الخطأ بعبوة ماء رماها أحد المتفرجين، أنه "على ما يرام" وسيكون جاهزاً لخوض مباراة الأحد في الدور الثالث لدورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، وذلك وفق ما أفاد في حسابه على موقع "أكس".

وقال ديوكوفيتش في رسالة نشرها في وقت متأخر من ليل الجمعة "أشكركم على رسائلكم التي أبديتم فيها قلقكم بشأني. لقد كان حادثاً وأنا بخير. أنا أستريح في الفندق مع كيس ثلج (على رأسه). أراكم الأحد"، في إشارة منه الى مباراة الأحد في الدور الثالث ضد التشيلي أليخاندرو تابيلو.

وبدأ الصربي رحلته نحو لقب سابع في روما بشكل جيد بفوزه الجمعة على الفرنسي كورنتان موليه 6 3 و6 1.

ودخل ديوكوفيتش دورة روما التي أحرز فيها لقبه السادس الأخير عام 2022، باحثاً عن استعادة مستواه في هذا الموسم المخيب جداً حتى الآن بالنسبة للفائز بـ24 لقباً في البطولات الكبرى.

وغاب ابن الـ36 عاماً عن دورة مدريد، رابعة دورات ماسترز الألف نقطة بعدما كان من المفترض أن يشارك فيها، مكرراً ما حصل في الدورة التي سبقتها في برشلونة.

ويمرّ ديوكوفيتش بفترة صعبة هذا العام، إذ وبعد خسارته في ربع نهائي كأس يونايتد أمام الأسترالي أليكس دي مينور، انتهى مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة عند نصف النهائي على يد الإيطالي يانيك سينر، قبل أن يخرج من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة على يد الإيطالي لوكا ناردي.

وقرّر ديوكوفيتش بعد خروجه المبكر من انديان ويلز الانسحاب من دورة ميامي لماسترز الألف، ثم عاد للمشاركة في دورة مونتي كارلو للماسترز حيث انتهى مشواره عند نصف النهائي على يد النروجي كاسبر رود، قبل أن يقرر عدم المشاركة في مدريد.

وبعد الفوز بلقاء الجمعة الذي عانى في بدايته وتخلف 1 3 قبل أن ينتفض ويفوز بالأشواط الخمسة التالية، وخلال توقيع التذكارات للجمهور، أصيب الصربي بعبوة ماء في رأسه قادمة من المدرجات، وبدا متألماً جداً خلال مرافقته من قبل رجال الأمن خارج الملعب.

وفي مقطع الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الإيطالية، لم يكن واضحاً إذا كان رمي العبوة عمداً أو حادثاً.

وقال منظمو الدورة في وقت لاحق إن ديوكوفيتش تعرض لإصابة في الجزء العلوي من رأسه تطلبت استخدام الغراء الطبي، لكنه لم ينقل الى المستشفى.

ولم يشارك ديوكوفيتش في المؤتمر الصحافي التقليدي بعد المباراة وعاد الى الفندق الذي يقيم فيه.