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للمرة الـ19 في تاريخه.. الهلال بطلا للدوري السعودي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حصد فريق الهلال لقب الدوري السعودي رقم 19 في تاريخه، عقب الفوز على الحزم بنتيجة 4-1 في الجولة 31 من دوري روشن.

واستطاع الهلال استعادة لقب الدوري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الاتحاد، وقبل ذلك استطاع الأزرق في الحفاظ على اللقب 3 مواسم ممتالية.

ويحتل الهلال صدارة الدوري برصيد 89 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر، ويتبقى 3 لقاءات فقط على إنتهاء موسم 2023/24 من دوري روشن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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