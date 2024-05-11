موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على بلدية المحلة

يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب بلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل فريق الاهلي ضيفًا على حساب نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ماجد هاني، هدف المباراة الأول لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 57، من تسديدة قوية سكنت شباك المارد الأحمر.

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وأحرز إمام عاشور هدفًا لـ الاهلي ولكن ألغاه الحكم لوجود تسلل، ثم تمكن عمر كمال عبد الواحد، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، بعد دخوله بديلًا.

وأضاف محمود كهربا، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90+2، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحة إلغاء الهدف.

وخطف موديست، هدف الاهلي الثاني في الدقيقة 90+9، بعدما استقبل تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الاهلي القادمة

ومن المقرر أن يلعب الاهلي في مباراته القادمة ضد الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

وستقام مباراة المارد الأحمر ضد الفريق التونسي، يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.