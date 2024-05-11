ترتيب الدوري المصري بعد فوز الاهلي على بلدية المحلة

يقدم لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه الاهلي على حساب بلدية المحلة.

وحل فريق الاهلي ضيفًا على حساب نظيره بلدية المحلة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل ماجد هاني، هدف المباراة الأول لصالح بلدية المحلة في الدقيقة 57، من تسديدة قوية سكنت شباك المارد الأحمر.

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وأحرز إمام عاشور هدفًا لـ الاهلي ولكن ألغاه الحكم لوجود تسلل، ثم تمكن عمر كمال عبد الواحد، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، بعد دخوله بديلًا.

وأضاف محمود كهربا، هدفًا ثانيًا في الدقيقة 90+2، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو والتي أقرت بصحة إلغاء الهدف.

وخطف موديست، هدف الاهلي الثاني في الدقيقة 90+9، بعدما استقبل تمريرة رائعة من عمر كمال عبد الواحد، لينتهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز برصيد 44 نقطة.

2- المصري 37

3- زد 36

4- الاتحاد السكندري 35.

5- الاهلي 33.

6- إنبي 32.

7- سيراميكا كليوباترا 31.

8- سموحة 31.

9- طلائع الجيش 28.

10- الجونة 28

11- مودرن فيوتشر 27.

12- الإسماعيلي 25.

13- الزمالك 24

14- البنك الاهلي 19

15- بلدية المحلة 19

16- فاركو 16

17- المقاولون العرب 15

18- الداخلية 11.