الامارات | هدف "قاتل" يمنح الأهلي فوزاً مثيراً على بلدية المحلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الأهلي فوزاً صعباً ومثيراً على مضيفه بلدية المحلة 2-1 في المرحلة الثانية والعشرين 22 من الدوري المصري لكرة القدم التي أقيمت على ملعب غزل المحلة.

وبعد شوط أول سلبي فاجأ البلدية الأهلي ليتقدم عبر ماجد هاني في الدقيقة 56، قبل أن يدرك البديل عمر كمال عبد الواحد التعادل للأهلي في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع سجل البديل الفرنسي أنتوني موديست هدف الفوز للأهلي ليخطف الفريق الأحمر ثلاث نقاط غالية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة من 15 مباراة ليتقدم للمركز الخامس في جدول الترتيب، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفرض بلدية المحلة أسلوباً دفاعياً محكماً منذ بداية المباراة وحاول منع الأهلي من تشكيل أي خطورة على مرماه بالدفاع بكل لاعبيه من نصف الملعب.

وعكس سير اللعب تقدم بلدية المحلة في الدقيقة 56 حين سدد وحيد محسن كرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها ماجد هاني بتسديدة أخرى سكنت شباك مصطفى شوبير لتمنح الأسبقية لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 79 نجح البديل عبد الواحد في تعديل النتيجة حين تابع رأسية محمود متولي المرتدة من القائم ليسجل منها هدف التعادل.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع استلم موديست تمريرة عبد الواحد ليسكنها الشباك وينتزع 3 نقاط ثمينة للأهلي علما بان الحكم أضاف الحكم 18 دقيقة كاملة في الوقت بدل الضائع.