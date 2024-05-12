شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى رجل مباراة بيراميدز والمصرى فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام المصري، في إطار مباريات الدوري الممتاز، وحقق بيراميدز الفوز على المصري بهدف دون مقابل على استاد برج العرب في إطار الجولة 22من بطولة الدوري الممتاز.

وواصل بيراميدز ابتعاده بصدارة الدوري الممتاز بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة، بعدما حصد 3 نقاط غالية.

وحقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على المصرى بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 88، من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ22 بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة ليحلق بعيدا فى صدارة الدورى، بينما توقف المصرى عند 37 نقطة.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما جاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوى، خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي، خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين - فخري لاكاي، خط الهجوم: مروان حمدى.