شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 11 / 5 / 2024 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها: الأهلى يهزم بلدية المحلة 2 / 1 فى البروفة الأخيرة قبل نهائى أفريقيا.

الأهلى يهزم بلدية المحلة 2 / 1 فى البروفة الأخيرة قبل نهائى أفريقيا

خطف فريق الأهلي فوزا قاتلا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل غلق ملف الدوري وبدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا على المصرى بهدف رمضان صبحى

حقق فريق بيراميدز فوزا قاتلا على المصرى بهدف نظيف سجله رمضان صبحى فى الدقيقة 88، من عمر المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب فى الجولة الـ22 بالدورى المصرى.

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لتذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان

أعلنت منذ قليل شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة نادي الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها 19 مايو من الشهر الجاري باستاد القاهرة في إياب نهائي لبطولة الكونفدرالية.

جوميز يستقر على بديل مصطفى شلبى فى الزمالك أمام نهضة بركان

استقر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على بديل مصطفى شلبى للدفع به فى تشكيل القلعة البيضاء أمام نهضة بركان المغربى فى المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء غد، الأحد، على الملعب البلدى ببركان فى نهائى كأس الكونفدرالية.



طارق العشري بعد تقديم استقالته: عمري ما اتهانت فى أى نادٍ مثل الاتحاد

أكد طارق العشري تقدمه باستقالته من تدريب نادي الاتحاد السكندري، وتسليم "الدفة" إلى محمد مصيلحي رئيس النادي خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد السكندرى يحقق فوزا ثمينا على المقاولون بهدف نظيف بالدورى

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا ثمينا على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بالدورى المصرى.

سبورتنج يهزم المنصورة بضربات الترجيح ويتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للممتاز

تأهل فريق سبورتنج للدورة الرباعية بعد الفوز بضربات الترجيح على المنصورة 4 / 3 في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

طبيب بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة أحمد الشناوي أمام المصري

كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة حارس الفريق الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة المصري، هي عبارة عن آلام فى كعب القدم خلال إحدى الكرات العرضية.

الأهلى يهزم بلدية المحلة 2 / 1 فى البروفة الأخيرة قبل نهائى أفريقيا

خطف فريق الأهلي فوزا قاتلا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، في آخر بروفة قبل غلق ملف الدوري وبدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.